Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому Германии необходимо вооружаться, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.«

"Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай – именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо", – сказал министр в эфире телеканала ZDF.

По мнению Писториуса, с этой целью в Прибалтике должна присутствовать немецкая бригада, которая к 2027 году, по его словам, будет “полностью боеспособна”.«

"Военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который понадобится, чтобы Россия была в состоянии это сделать (начать боевые действия, – ред.). Таковы данные по оценкам – точно никто не знает. И это время – следующие три-пять лет – мы должны активно использовать, чтобы вооружиться", – цитирует министра РИА Новости.

Германия меньше всех заинтересована в том, чтобы подразделения бундесвера были размещены в Польше, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik германист Александр Камкин.

Взято отсюда.