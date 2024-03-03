Немецкие военные обсуждали различные сценарии, однако это не означает “зеленого света” для поставок ракет Taurus Украине, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Ранее главный редактор МИА “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей немецкой армии, которые обсуждали возможность атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.

Радио Sputnik ранее писало, на что, по мнению экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, указывает утечка разговора немецких офицеров.

Взято отсюда.