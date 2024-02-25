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Глава Минобороны Украины заявил о готовности “мощного” плана на текущий год

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Глава Минобороны Украины заявил о готовности "мощного" плана на текущий год

Украинские власти разработали военный план на текущий год, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире национального телемарафона, не приведя подробностей.«

"Все говорят, что лучше за наши действия говорят наши результаты. Мы делаем всё возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв – план-2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, сильный, дает не только надежду – он даст результаты в 2024 году", – приводит слова Умерова РИА Новости.

Он добавил, что Минобороны Украины совместно с другими ведомствами координирует работу по возведению фортификационных сооружений. В частности, Умеров заявил, что для ВСУ на передовой были обустроены новые огневые позиции.

Радио Sputnik писало, что Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление украинской армии.

Взято отсюда.

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