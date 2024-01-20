Украинские военнослужащие на фронте жалуются на отсутствие возможности наступать в связи с нехваткой живой силы и вооружения, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Le Figaro.«

"На фронте солдаты жалуются на нехватку людей и средств и говорят, что у них больше нет возможности наступать", – сказал Ермак.

Помимо этого, он признал, что российские войска обладают преимуществом в воздушном пространстве Украины, тогда как у ВСУ недостает боеприпасов, систем запуска ракет большой дальности и противоминных машин.

По словам главы офиса Зеленского, для ВСУ ситуация на фронте текущей зимой сложилась, “без всякого сомнения, сложная”.

Ранее в интервью испанской газете El Mundo Ермак в очередной раз упрекнул страны Запад в недостаточной помощи Киеву.

Радио Sputnik писало, что, по мнению полковника австрийской армии Маркуса Рейснера, российские военные находятся в середине второго зимнего наступления и атакуют ВСУ в нескольких местах одновременно.

Взято отсюда.