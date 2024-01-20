реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Глава офиса Зеленского попытался оправдать провалы украинских военных

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Глава офиса Зеленского попытался оправдать провалы украинских военных

Украинские военнослужащие на фронте жалуются на отсутствие возможности наступать в связи с нехваткой живой силы и вооружения, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Le Figaro.«

"На фронте солдаты жалуются на нехватку людей и средств и говорят, что у них больше нет возможности наступать", – сказал Ермак.

Помимо этого, он признал, что российские войска обладают преимуществом в воздушном пространстве Украины, тогда как у ВСУ недостает боеприпасов, систем запуска ракет большой дальности и противоминных машин.

По словам главы офиса Зеленского, для ВСУ ситуация на фронте текущей зимой сложилась, “без всякого сомнения, сложная”.

Ранее в интервью испанской газете El Mundo Ермак в очередной раз упрекнул страны Запад в недостаточной помощи Киеву.

Радио Sputnik писало, что, по мнению полковника австрийской армии Маркуса Рейснера, российские военные находятся в середине второго зимнего наступления и атакуют ВСУ в нескольких местах одновременно.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Образование

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

20.01.2024

 Образование

Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

20.01.2024

 Происшествия

Кота Твикса, которого проводница выкинула из поезда нашли мертвым

20.01.2024

 Происшествия

В Китае сгорело школьное общежитие. Есть погибшие

20.01.2024

 Происшествия

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

20.01.2024

 Происшествия

Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

20.01.2024

 Интересное

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

20.01.2024

 Интересное

Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

20.01.2024

 Новости Барнаул

Где в Алтайском крае открыты ледовые переправы

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске