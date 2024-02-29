Глава Пентагона допустил войну НАТО с Россией в случае поражения Украины

В случае поражения Украины странам НАТО придется воевать с Россией, такого мнения придерживается министр обороны США Ллойд Остин.«

"Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", – сказал Остин в ходе слушаний в палате представителей. Его слова приводит РИА Новости.

Глава Пентагона также назвал “очень тревожными” оценки, согласно которым российские войска продолжают продвигаться в зоне спецоперации и добиваются успехов.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Кремле призвали быть начеку после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона по поводу Украины.

Взято отсюда.