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Глава Пентагона допустил войну НАТО с Россией в случае поражения Украины

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Глава Пентагона допустил войну НАТО с Россией в случае поражения Украины

В случае поражения Украины странам НАТО придется воевать с Россией, такого мнения придерживается министр обороны США Ллойд Остин.«

"Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", – сказал Остин в ходе слушаний в палате представителей. Его слова приводит РИА Новости.

Глава Пентагона также назвал “очень тревожными” оценки, согласно которым российские войска продолжают продвигаться в зоне спецоперации и добиваются успехов.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Кремле призвали быть начеку после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона по поводу Украины.

Взято отсюда.

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