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Глава СНБО Украины связал гибель племянника с задержкой поставок из Канады

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Глава СНБО Украины связал гибель племянника с задержкой поставок из Канады

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью изданию Globe and Mail раскритиковал Оттаву за годовую задержку поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

Данилов рассказал, что за 53 недели с того момента, как Канада пообещала предоставить ЗРК NASAMS для Киева, рядом с линией фронта погибло множество украинцев, в том числе его племянник.«”Это сложный вопрос. Если бы у Украины была эта противовоздушная система, спасла бы она жизнь моего племянника или нет? Есть много людей, как мой племянник. У нас потери каждый день”, – приводит его слова РИА Новости.

Агентство напомнило, что Пентагон заключил контракт на 1,2 миллиарда долларов на закупку систем NASAMS для Украины с компанией Raytheon. Также канадский министр обороны Анита Ананд в январе 2023 года подтвердила закупку у США комплекса и отметила, что его постараются отгрузить “как можно быстрее”, однако ЗРК пока все еще не был передан Киеву.

Радио Sputnik сообщало, что у Британии закончилось вооружение, которое можно передать Украине.

Взято отсюда.

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