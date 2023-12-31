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“Главное – принцип”. Захарова обвинила МИД Чехии в безграмотности

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"Главное – принцип". Захарова обвинила МИД Чехии в безграмотности

Чешские дипломаты не понимают, что Совбез ООН – это многосторонняя структура, которая пока работает в соответствии с международным правом, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне Россия запросила заседание Совета Безопасности в связи с обстрелом ВСУ Белгорода и потребовала присутствия там постпреда Чехии, чтобы он объяснился за поставки его страной боеприпасов, в результате применения которых погибают мирные жители.

Однако глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что чешские дипломаты “отказываются, чтобы их куда-либо вызывала Россия”.«”Не предполагала, что чешский МИД настолько безграмотен, чтобы не знать, как устроен Совет Безопасности ООН. Это та многосторонняя структура, которая пока еще работает в соответствии с международным правом, а не в угоду “миропорядку, основанному на правилах”, – написала Захарова в Telegram-канале.

С другой стороны, отметила она, в советский период во внешнеполитическое ведомство Чехословакии набирали людей “по принципу лояльности Компартии”, а после люстрации – “по принципу лояльности Западу”.«

"Главное же принцип, а не профессия", – заключила дипломат.

Радио Sputnik также рассказало, как в ООН отреагировали на обстрел Белгорода украинскими войсками.

Взято отсюда.

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