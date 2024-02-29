Министр обороны США Ллойд Остин назвал “очень тревожным” ежедневное продвижение российских войск в зоне СВО и предупредил, что без возобновления американской помощи Украина будет проигрывать.«

"Каждый Божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно", – цитирует главу Пентагона РИА Новости.

По его словам, без поддержки со стороны США украинские войска продолжат терпеть поражение и окажутся в опасности ввиду нехватки “адекватных систем ПВО”.

Радио Sputnik писало, что генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос назвал виновных в сдаче украинскими частями Авдеевки в ДНР.

Взято отсюда.