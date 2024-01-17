“Глобальный русофобский курс”. Захарова о размещении в Польше войск ФРГ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Польши Анджея Шейны о том, что Варшава согласна на размещение немецких военных подразделений на своей территории.«

"Это очередной элемент глобального русофобского курса натовских стран, этой конкретной страны. Я напомню, что на территории Польши уже дислоцировано около 10 тысяч американских военных. Там же находится многонациональная боевая тактическая группировка НАТО, в которую входят военнослужащие США, Британии, Румынии, Хорватии. Очевидно, что призывы к размещению на польской территории дополнительных иностранных войск, в которых нет никакой необходимости, если эти страны ориентированы на мир, следует рассматривать лишь как стремление еще больше повысить уровень напряженности в Европе, продлить ситуацию глобального краха общеевропейской безопасности", – сказала она на брифинге.

При этом Захарова отметила, что усиление активности военных потенциалов НАТО вблизи границ России и Белоруссии носит провокационный характер и подчеркнула, что подобные шаги “не останутся без соответствующей реакции с российской стороны”.

Германия меньше всех заинтересована в том, чтобы подразделения бундесвера были размещены в Польше, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik германист Александр Камкин.

Взято отсюда.