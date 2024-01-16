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Голую вечеринку Ивлеевой впервые прокомментировал Путин

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Он поставил в пример ее участникам бойцов СВО

Голую вечеринку Ивлеевой впервые прокомментировал Путин

Владимир Путин, выступая на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ, впервые прокомментировал голую вечеринку, которую в конце декабря 2023 года закатила Анастасия Ивлеева. В пример ее участникам он поставил бойцов СВО, которые «совсем по-другому на жизнь смотрят».

— Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие, — отметил президент.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Смотри / T.me

Глава государства также подчеркнул, что если участники СВО хотят работать в муниципалитетах, «их нужно привлекать к этой работе».

Блогер Анастасия Ивлеева устроила «почти голую» вечеринку в конце декабря в московском клубе «Мутабор». В ней приняли участие многие известные артисты, среди которых отметились Джиган, Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и другие. После этого у них начались неприятности — концерты исполнителей начали отменять один за другим, а их выступления на новогодних «голубых огоньках» стали вырезать.

Взято Источник
17.01.2024

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