Уничтожение первого американского танка Abrams на Украине – важный успех России на символическом уровне, считают читатели французской газеты Le Figaro.«

"На символическом уровне именно успех России, вероятно, снизит стремление американцев разжигать эту войну. Что будет иметь стратегический эффект. Киев знал об этом, поскольку несколько месяцев ждал, прежде чем отправить эти несколько танков Abrams на фронт", – написал Anonyme.

“Очевидно, горят они так же хорошо, как Leopard”, – отметил AMN30.«”Почему нет? Американцы прислали облегченные версии Abrams (без хайтека), так что да”, – указал Alvin Karpis001.

“Если каждый раз, когда мы вносим изменения в правила игры, ситуация становится хуже, возможно, нам следует сделать некоторые небольшие выводы”, – предположил Lapin de combat.«”Это новое унижение для всех продавцов оружия НАТО, которые пропагандируют так называемое материальное превосходство, которое является абсолютно ложным и ложность которого русские каждый день доказывают! Именно поэтому их портфель заказов пополняют все армии мира – потому что у них есть аналогичная или превосходящая техника, по ценам гораздо ниже, чем у НАТО, что радует все правительства, кроме вассалов США”, – высказал мнение Léman.

Радио Sputnik также писало, что в США призвали не расценивать танки Abrams как “непобедимое оружие”.

Взято отсюда.