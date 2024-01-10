За праздники выставку на ВДНХ посетили миллион гостей

Организаторы международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ подвели итоги праздников — ее посетили почти миллион человек. Выставка открылась для гостей 3 января. В первые два дня года специалисты обновляли экспозиции — специально к каникулам была подготовлена обширная новогодняя программа для детей, включающая мастер-классы и игры.

Кроме того, с 5 на ВДНХ проходил фестиваль «Русская Зима». Он еще не завершился — в четверг мероприятия фестиваля возобновятся после двухдневного перерыва, а закончится он 14 января. В дни фестиваля гости выставки могут встретиться с Емелей из сказки «По щучьему веленью», посмотреть на Парад Дедов Морозов и увидеть ледовые шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король».

Сама выставка продлится до 12 апреля. В экспозиции представлены важнейшие достижения страны. Посетить бесплатно можно как саму экспозицию, так и культурные и образовательные мероприятия.

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10.01.2024