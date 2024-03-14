Президент ответил на слова Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину

14 марта 2024, 09:3071Написать комментарий

Президент России Владимир Путин дал развернутое интервью телеведущему Дмитрию Киселеву, запись которого стала доступна 13 марта в 10 часов утра. В ходе разговора глава государства заявил о готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту, которые могут пройти только на условиях РФ. Наши коллеги из «Фонтанки» собрали главное из полуторачасового интервью российского президента.

Когда будут переговоры с Украиной?

«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Но только мы готовы к переговорам, не основанным на каких-то «хотелках» после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», — заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что страны Запада обещали не расширять военно-политический блок НАТО на восток, однако это обещание было нарушено. «Мы видим их у наших границ», — отметил глава РФ. Что касается событий 2013–2014 годов, то в Киев приезжали министры иностранных дел Польши, Германии и Франции, которые пообещали выступить гарантами договоренностей о решении внутреннего конфликта мирными средствами. «Через день произошел госпереворот». Минские соглашения также не собирались исполнять, а подписали их для того, чтобы взять паузу для вооружения армии на Украине.

По словам Путина, Кремль не готов вести переговоры только потому, что у Киева заканчиваются патроны. Тем не менее Москва настроена на серьезный разговор, чтобы разрешить украинский конфликт мирными средствами. Главное условие — «обеспечение безопасности и для противоборствующей стороны, и для РФ».

Почему президент Франции Макрон заговорил об отправке западных войск на Украину?

По словам президента России, западные военные присутствуют на Украине давно, еще до событий 2013 года. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то это не изменит ситуации на поле боя, убежден Путин. К тому же это решение может привести к серьезным геополитическим последствиям. По мнению главы государства, если Польша введет войска на территорию Украины, например для прикрытия украинско-белорусской границы, то оттуда они уже не уйдут никогда.

В таком случае примеру поляков могут последовать и другие страны, которые потеряли свои территории после Второй мировой войны, полагает президент.

Россия выдворила Францию из Африки?

Возвращаясь к словам Эммануэля Макрона, ведущий Дмитрий Киселев предположил, что у французского лидера могла затаиться обида на Москву из-за того, что РФ «наступила на хвост» в Африке.

Ядерная война

Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне. При этом Путин подчеркнул, что РФ готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине не было, отметил президент.

Ракеты «Авангард» vs система противоракетной обороны США

Созданная в РФ межконтинентальная ракета «Авангард» обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны, считает глава РФ. Это оружие было впервые анонсировано 1 марта 2018 года во время послания Федеральному собранию. Первый полк «Авангардов» заступил на боевое дежурство в 2021 году. По словам Путина, при движении к цели ракета выполняет глубокое маневрирование — как боковое, так и по высоте, что делает ее неуязвимой.

Путин — о вмешательстве в выборы в США

Россия не собирается вмешиваться ни в какие выборы, напротив, продолжит работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ. Путин вспомнил, что в последний год своего президентства Дональд Трамп обвинял его в симпатии к Байдену: «Ты хочешь, чтобы победил “спящий” Джо». Затем его начали преследовать за то, что Москва якобы поддержала Трампа как кандидата. «Ну бред какой-то полный», — подчеркнул президент.

Что будет с правительством РФ после выборов президента?

Об этом, по мнению Владимира Путина, говорить некорректно. Президент воздержался от ответа на этот вопрос, подчеркнув, что кабмин работает «вполне удовлетворительно», результаты «очевидные».

Почему Украина атакует российские регионы?

Байден уговаривал Путина не идти на очередной президентский срок

Дмитрий Киселев напомнил, как в 2011 году Джо Байден приехал в Москву и уговаривал тогдашнего премьер-министра Владимира Путина не идти в президенты на третий срок. «Это же как раз признак вмешательства…» — отметил Путин, напомнив, что РФ не позволит влиять на внутриполитические процессы.

Какую страну Путин оставит внукам?

В финальной части интервью Киселев спросил Путина, какую страну он бы хотел оставить внукам. Прежде всего, президент хотел бы выполнить всё, что было заявлено в послании Федеральному собранию. Речь идет о развитии экономики, социальной области, поддержки семей и пенсионеров. По мнению президента, люди старшего поколения — это те, благодаря которым РФ сегодня имеет достаточно прочную, устойчивую государственность.

Президент убежден, что РФ будет самодостаточной в сфере обеспечения безопасности и обороны. «Всё это необходимо многократно приумножить — и будущее будет обеспечено», — заключил Владимир Путин.

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14.03.2024