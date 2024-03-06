Гросси заявил о встрече с Путиным “через несколько минут”

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что через несколько минут обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным Запорожскую АЭС.

Ранее он встретился с генеральным директором госкорпорации “Росатом” Алексеем Лихачевым в Сочи. По словам Гросси, он обсудил с российскими коллегами вопросы, связанные с Запорожской АЭС.«”Через несколько минут у меня будет возможность обсудить эти вопросы с президентом Российской Федерации”, – цитирует главу МАГАТЭ РИА Новости.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе. Она расположена в городе Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. С февраля 2022 года объект находится под контролем российских сил.

Радио Sputnik сообщало, как глава МАГАТЭ оценивает возможность ядерной аварии на ЗАЭС.

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