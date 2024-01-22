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Грушко: Швейцария не ищет контактов с РФ для саммита мира по Украине

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Грушко: Швейцария не ищет контактов с РФ для саммита мира по Украине

Швейцария не ищет контакты с Москвой для участия в мирном саммите по Украине в 2024 году, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее швейцарский президент Виола Амхерд заявила, что Швейцария до конца года намерена провести “мирную конференцию” по Украине. Глава МИД страны Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта нет.«

"Никаких поисков контактов не происходит. Это реальность. Сходки, которые реализуются по "формуле мира" (Владимира, – ред.) Зеленского просто не имеют смысла", – цитирует Грушко РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что в Киеве заявили о “страшном конфликте” после визита Зеленского в Швейцарию.

Взято отсюда.

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