Грушу околачивал. Макрон немного переиграл мускулами

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Суровый оскал, жесткий взгляд, сосредоточенное действие, увесистая сила, вложенная в удар. И все это – его знаменитая игра мускулами, с которыми, правда, они немного переиграли. Такие крепкие “банки” ни в одну его рубашку не влезут. Все-таки фотошопом злоупотреблять нельзя, иначе это уже Кейт Миддлтон какая-то получается. Впрочем, если не знать его лично, то выглядит брутальненько. Особенно в ч/б. Мастер позы – Эммануэль Макрон на снимке занят тем, что у него получается лучше всего, – околачивает грушу. В боксерском смысле этого слова. Кадр, достойный попадания если и не в Vogue c Playboy, то в его личный дембельский альбом.

Там среди прочего есть, например, фотка в окружении полуголых темнокожих парней, один из которых недвусмысленно приспустил на бедра трикошки и, приобняв Маню, игриво грозит объективу средним пальчиком. На другой странице Эмма уже на диване в Елисейском дворце занимается этим в одного – позирует то есть, расстегнув сорочку для демонстрации густой растительности на груди и заставляя усомниться в том, что при таком обилии вторичных половых признаков у него все в порядке с первичными. Хотя на фоне груши смотрится мужиком. Что и требовалось показать, особенно в контексте этих разговоров о том, чем он может одолеть Путина.

А вот, будьте любезны, его коронный хук. Так что, леди энд джентльмены, встречайте – Эммануэль “не дам России победить” Маааакррррооооон. И никак не иначе. А то принялись тут всем своим западным миром его кто шпынять, кто отмазывать. Даже некто Каллас – премьер государства, от которого одно название осталось, и та в адвокаты записалась. Не прааавильно, говорит, его поооняли. Речь, говорит, об отправке на Украину всего лишь учебной миссии. Ну да, с окопной прямотой подтвердил начальник штаба сухопутных войск Пятой республики Пьер Шилл, 20 тысяч до зубов вооруженных “педагогов” в течение 30 дней можем перебросить.

Уже и ареал вроде как им нашли – на границе с Белоруссией, где стрельбы практически не слышно. Ну чтобы заменить скучающие здесь от безделья бригады ВСУ и отправить их на фронт. Само собой, только для того, чтобы они там “учились, учились и еще раз учились”. И так – до последнего украинца. И это еще не все мысли, на которые наталкивает этот изящный этюд Макрона со спортинвентарем. Напоминает он и о том, что есть в его архиве фото и пожестче, с более акцентированным и, что принципиально важно, непреднамеренным выпячиванием конкретного мужского начала.

Правда, у его жены Брижит. По крайней мере, мгновение остановилось так, что в том месте, которое принято считать причинным, зафиксировало у нее нечто такое, что до сих пор служит иллюстрацией всех этих споров относительно того, точно ли бабушка рядышком с “дедушкой”. Что касается его боксерства, то не каждая бабочка, что порхает, жалит как пчела. Хотя, какая он вам бабочка? Судя по его габаритам и манерам, у него вес петуха.16 марта, 00:54

Взято отсюда.