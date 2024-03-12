Грузия пояснила, почему не введет запрет на авиасообщение с Россией

Власти Грузии действуют исходя из интересов страны, поэтому не будут вводить запрет на авиасообщение с Россией и не присоединятся к международным антироссийским санкциям, заявил генсек правящей партии “Грузинская мечта” Каха Каладзе.

Ранее с предложением выпустить из тюрьмы бывшего президента закавказской республики Михаила Саакашвили и прекратить прямое авиасообщение между Грузией и Россией выступил глава фракции “Слуга народа” в украинском парламенте Давид Арахамия, который счел эти требования необходимым условием для нормализации отношений с Киевом.«”Что касается прекращения полетов, присоединения к санкциям, то мы действуем исходя из интересов нашей страны… Поэтому мы не будем и не можем делать шаг, который, как мы знаем с самого начала, может нанести вред нашей стране… Что касается заявления Арахамии, то я не хочу вступать в полемику. Я хочу пожелать мира Украине”, – приводит РИА Новости слова Каладзе.

Ранее радио Sputnik писало о недовольстве Грузии недружественными шагами Украины.

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