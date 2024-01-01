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Губернатор: над Брянской областью уничтожен разведывательный дрон ВСУ

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Губернатор: над Брянской областью уничтожен разведывательный дрон ВСУ

Беспилотный авиационный комплекс, который выполнял разведывательные задачи, сбит в небе над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он добавил, что дрон Вооруженных сил Украины был сбит системой противовоздушной обороны. «”Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте”, – написал Богомаз в Telegram-канале.

В понедельник днем стало известно, что средства радиоэлектронной борьбы подавили над Брянским районом области украинский беспилотник.

Пострадавших и разрушений в результате падения ударного дрона также не было.

Радио Sputnik также сообщало, что российские войска под Харьковом нанесли удар по предприятию, производящему беспилотники.

Взято отсюда.

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