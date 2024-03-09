Губернатор рассказал о последствиях массированной атаки БПЛА на Таганрог

Повреждений объектов инфраструктуры в Таганроге в Ростовской области в результате ночной атаки украинских БПЛА не выявлено, сообщил губернатор Василий Голубев.

В субботу утром в Минобороны России проинформировали, что силы противовоздушной обороны сбили в четырех регионах 47 беспилотников ВСУ, из которых 41 – в небе над Ростовской областью.«”По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано”, – написал он в Telegram-канале.

Представители правоохранительных органов продолжают работать на месте падения обломков сбитых беспилотников, добавил Голубев.

Накануне радио Sputnik сообщило, что Минобороны РФ отчиталось о 12 пресеченных за ночь террористических атаках Киева на территорию России.

Взято отсюда.