Губернатор Самарской области сообщил об атаке БПЛА на два региональных НПЗ

Беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод и пытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров.

Он уточнил, что в результате происшествия на территории первого из названных заводов загорелась установка по переработке нефтепродуктов. Атака на Новокуйбышевский НПЗ была отражена, добавил Азаров.«

"Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет", – цитирует главу региона РИА Новости.

Азаров также отметил, что для ликвидации последствий атаки БПЛА образован региональный оперативный штаб, всем ведомствам поручено уделить внимание охране объектов на территории области.

Радио Sputnik сообщало о ликвидации возгорания на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

Взято отсюда.