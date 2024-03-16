реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Губернатор Самарской области сообщил об атаке БПЛА на два региональных НПЗ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Губернатор Самарской области сообщил об атаке БПЛА на два региональных НПЗ

Беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод и пытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров.

Он уточнил, что в результате происшествия на территории первого из названных заводов загорелась установка по переработке нефтепродуктов. Атака на Новокуйбышевский НПЗ была отражена, добавил Азаров.«

"Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет", – цитирует главу региона РИА Новости.

Азаров также отметил, что для ликвидации последствий атаки БПЛА образован региональный оперативный штаб, всем ведомствам поручено уделить внимание охране объектов на территории области.

Радио Sputnik сообщало о ликвидации возгорания на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Явка на выборах президента России достигла 38 процентов

Явка на выборах президента России достигла 38 процентов

Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России…

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в попытке теракта на Транссибе

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в попытке теракта на…

ФСБ России показала видео задержания в Свердловской области гражданина РФ,…

Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ проголосовали на выборах

Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ проголосовали на выборах

Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве Большинство…

Москалькова обратилась в ООН насчет нарушений избирательных прав россиян

Москалькова обратилась в ООН насчет нарушений избирательных прав россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp