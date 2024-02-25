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Губернатор Севастополя объявил в городе воздушную тревогу

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Губернатор Севастополя объявил в городе воздушную тревогу

Вид на город Севастополь

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.«

"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что военные используют в районе Севастопольской бухты средства маскировки.

В Севастополе морской и наземный общественный транспорт прекратил движение в связи с объявленной воздушной тревогой, проинформировали в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Чуть менее 20 минут назад также было перекрыто движение автотранспорта на Крымском мосту.

Радио Sputnik сообщало, что российские спецслужбы вычислили всех, кто выложил в Сеть видео ударов ВСУ по Крыму.

Взято отсюда.

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