Губернатор Севастополя отменил воздушную тревогу в городе

Воздушная тревога в Севастополе отменена спустя примерно 25 минут после ее объявления, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.«

"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в Telegram-канале.

Кроме того, восстановлено движение автотранспорта по Крымском мосту.

Сирена воздушной тревоги сработала в городе 11:18 мск.

Во время тревоги в Севастополе российские военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт.

В четверг Развожаев заявил, что Севастополь подвергся одной из самых массированных атак со стороны Вооруженных сил Украины за последнее время.

Накануне радио Sputnik также сообщало об уничтожении средствами ПВО беспилотника ВСУ в северо-западной части Черного моря.

Взято отсюда.