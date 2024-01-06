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Губернатор: силы ПВО сбили одну воздушную цель на подлете к Белгороду

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Губернатор: силы ПВО сбили одну воздушную цель на подлете к Белгороду

Средства ПВО сбили одну воздушную цель на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «”В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет”, – написал он в Telegram-канале.

Радио Sputnik сообщало, что власти окажут помощь жителям Белгорода, которые захотят временно переехать в Старый Оскол и Губкин.

Взято отсюда.

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