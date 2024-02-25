Губернатор Воробьев пообщался с членами семей бойцов подмосковного полка

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с родственниками семей бойцов полка Московской области, приехавшими в Красногорск для общения по телемосту с близкими, находящимися в зоне СВО.«”Спасибо Министерству обороны, которое помогло нам обеспечить общение с ребятами из полка Московской области. Это всегда очень волнительно и трогательно. Семьи очень хотят увидеть своих близких, и нам важно ребят поддержать, вдохновить. В первый раз мы проводили телемост в Наро-Фоминске, тогда собралось человек 100 – тоже семьи с детьми. Сейчас это уже третье включение, потому что запрос большой”, – цитирует Воробьева интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

По его словам, значение имеет все – как подобные мероприятия, так и военно-техническая и гуманитарная помощь, поэтому каждый “на своем месте должен делать максимум”.

В свою очередь родные бойцов назвали возможность увидеться с ними лучшим подарком.

“На связь мы иногда выходим, но супруга я не видела с ноября прошлого года, как он ушел. Эмоции, конечно, переполняют, до сих пор не могу отойти. Мы друг без друга никуда, но он принял такое решение. Вместе с сыном гордимся и поддерживаем нашего папу, он – настоящий патриот. Я хочу сказать от жен, сестер, матерей вам, Андрей Юрьевич, большое спасибо! Вы создали этот полк, вы его поддерживаете и финансово, и гуманитарно. Именно за поддержку огромное спасибо!” – сказала супруга одного из бойцов.

Ранее радио Sputnik рассказало об особенностях полка Московской области.

Взято отсюда.