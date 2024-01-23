Хакеры оставили без тепла и горячей воды жилой массив во Львове

Хакеры оставили жилой массив Львова без отопления и горячего водоснабжения, заявили в городском коммунальном предприятии “Львовтеплоэнерго”.«
"В результате хакерской атаки нарушена система управления теплоснабжением. Продолжаются работы по восстановлению услуг по отоплению и горячему водоснабжению в жилом массиве Сихов", – говорится в сообщении.
В предприятии пообещали возобновить теплоснабжение к 21:00 по местному времени (22:00 мск).
Радио Sputnik сообщало, что хакеры оставили предупреждение Владимиру Зеленскому на сайте Киевского облсовета.
Взято отсюда.