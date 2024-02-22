“Хлорциан, хлорпикрин и фосген”. В ВС РФ рассказали об украинском химоружии

ВСУ применяли химическое оружие на Харьковском и Кременском направлениях, рассказали РИА Новости российские военнослужащие.«”В 2022 году на Харьковском направлении – населенный пункт Макарово, это Казачья Лопань – с БПЛА противник сбросил рядом с окопами, с блиндажами газовую гранату с хлорпикрином. Он (газ, – ред.) очень тяжелый, очень быстро затянулся в блиндаж, заставил выйти бойцов из него. После того, как наши бойцы вышли, по ним начался артиллерийский обстрел. Применялись (химические боеприпасы, – ред.) и применяются до сих пор”, – сообщил медик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота с позывным “Шишка”.

По его словам, этот газ вызывает раздражение слизистых оболочек, дыхательных путей, последствия для организма зависят от продолжительности воздействия.«”У нас парни среагировали очень быстро, надели противогазы и очень быстро смогли выползти. Но изначально они ничего не видели, дышали и кашляли очень тяжело, кашляли на протяжении шести часов. За это время мы оказали первую помощь. Впоследствии показали врачу, и в принципе у нас было все нормально. Действуют они довольно-таки долго, все эти вещества. Выводят бойца из строя на сутки минимум”, – отметил собеседник агентства.

Случаи применения украинскими войсками различных химических веществ неоднократно фиксировались и на Кременском направлении, указал боец отряда спецназа “Ахмат” с позывным “Аид”.«”Они используют против нас хлорциан, хлорпикрин и фосген. Если после хлорпикрина можно еще как-то промыть глаза, там у тебя может быть сильное отравление… то фосген и хлорциан – смертельные газы. Они делают колбы, колбы скидывают с коптеров, накрывая целые окопы. Это вообще запрещенный метод ведения войны”, – рассказал “Аид”.

Радио Sputnik ранее писало, что ВСУ сбрасывали на позиции российских войск газовые гранаты производства США.

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