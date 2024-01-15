«Своими руками что-то смастерить — это тоже всё про меня», — говорит она

Арине Пугачёвой 22 года. В 18 лет она съехала от родителей, поступила в университет, сменила несколько работ. Обычной эту девушку не назовешь. Арина родилась с аплазией левой кисти: ее рука не сформировалась ниже локтя. Сейчас Арина работает в магазине продавцом, хочет вернуться в зал и планирует сменить сферу деятельности.

«У меня всегда была пятерка по физкультуре»

— Врачи сказали маме, что она не беременна, что у нее киста. Она продолжала вести обычный образ жизни. А я в животе перевернулась и руку поджала. Потом ей сказали: «Всё нормально, у вас ребенок», — рассказывает Арина.

Аплазии на УЗИ видно не было. Врачи подумали, что малышка просто спрятала руку под себя. Сама Арина рассказывает об этом и своем детстве легко и с улыбкой.

— Кисти нет. Там есть такие маленькие пальчики пять штучек. В детстве я там ногти красила. Розовым, красным лаком, каким только можно, — говорит девушка.

Мама Арины переживала, что дочка не сможет ползать. Но опасения были напрасны. Девочка не только сама ползала без проблем, но и бегала резвее своего брата и сестры. Арина — младший ребенок в семье. Чуть повзрослев, девочка отправилась в детский сад. Сначала ее не хотели принимать в обычную группу, но родители настояли, что ребенок настолько же самостоятельный, насколько все остальные. По рассказу Арины, в детстве она была бойкой девчонкой. Так что, если дети цепляли, могла отвесить такой сдачи, что ого-го.

— Мама переживала, что, если меня начнут обижать, я кому-нибудь глаз выбью. Но, слава богу, таких моментов не было. А так, да. Могла дать сдачи в школе, — вспоминает девушка.

В школе Арина занималась как все. Не было никакой облегченной формы занятий по физкультуре, все нормативы она сдавала наравне с одноклассниками. И вообще была очень активным и творческим ребенком, по-прежнему остается такой.

— Привыкаешь же ко всему, то есть все люди делают что-то двумя руками и не понимают, как я то же самое делаю одной. А я как бы всю жизнь так жила и не понимаю, как вы делаете это двумя руками?! Единственное, с чем у меня проблема — это мусор на совок заметать. А так у меня всегда была пятерка по физкультуре, потому что я лазила на канат лучше парней, подтягивалась, отжималась. Участвовала в разных конкурсах. В основном, это было рисование, какие-то веселые старты, своими руками что-то смастерить — это тоже всё про меня, — рассказывает Арина.

Детство Арины не обошлось без буллинга. В школе девочка носила очки, которые сняла в прошлом году, когда сделала операцию.

— То есть очкарик, безрукая — самые распространенные [оскорбления]. Ну у меня в классе мало кто задирал. В основном, дети из неблагополучных семей. А так одноклассники ко мне нормально относились где-то даже помогали в чём-то. Ну по большей части помогала им я! — вспоминает она.

«Думала, меня никто не полюбит»

Сейчас Арина легко относится к своей особенности и много шутит на эту тему, но был период, когда девушка сильно переживала. Он пришелся на подростковый возраст, когда начались проблемы с самооценкой.

— Я росла и думала, что я всю жизнь буду одна, что меня никто не полюбит, потому что я не такая, как все. А я не видела вообще и не сталкивалась нигде с людьми с какими-то такими особенностями, у которых всё хорошо в жизни. Обычно же ты видишь тех, которые милостыню просят. У них там руки нет, ноги. Вот такое ощущение складывается, что всё — жизнь моя обречена. Лет так в 16 меня это очень сильно задевало. Да. Прямо до слёз было обидно, когда кто-то шутит на эту тему. А потом как-то я вклинилась в компанию анимешников. Там был парень, который шутил, ну прям каждую минуту, и шутки такие отборные были, классные. Я сама с них смеялась, мне то есть не было обидно. И я поняла, что всё-таки есть различие в шутках, в том, с каким они умыслом, — говорит Арина.

Тем не менее девушка никогда не страдала от недостатка внимания. От ухажеров отбоя не было, признаётся Арина, ведь главное — это харизма. Пережить трудный подростковый период девушке помогала еще и музыка. Арина — поклонница корейской группы BTS.

— Я копила на концерт, но потом бахнул карантин. Я начала еще усерднее копить, потому что сейчас карантин закончится и я сто процентов попаду к ним на концерт, а потом у них концертов как-то не было, и всё. Они все в армию ушли, — говорит Арина.

«Как 18 стукнуло, я сразу съехала»

Сейчас Арина живет с молодым человеком и работает в магазине товаров из Азии почти третий год. После школы она решила поступить в университет. Сначала пробовала поступить на журналиста. В итоге почти стала учителем русского языка и литературы.

— Мне как 18 стукнуло, я сразу съехала. Я училась на педагога русского и литературы. Туда поступила после школы, отучилась три курса заочно и всё. Я не вижу себя педагогом, потому что я не очень сильно люблю детей. Когда проходила практику, их видела, уже страшно. К тому же приходилось совмещать учебу и работу. У меня еще работа такая, что зарплата зависит от количества смен. А если ты выходишь на сессию, соответственно, ты не работаешь, потому что сессия — это с утра до вечера каждый день, — говорит Арина.

Работа в магазине азиатских товаров уже третья по счету. До этого Арина работала в магазине деликатесов и в мебельном.

— Кстати, вот по работе никто никак руку в расчет не брал. Ну, наверное, потому что я и сама как-то не акцентирую на этом внимание, — рассказывает она.

Встречаются и люди, которые реагируют на Арину не очень тактично, в основном, это дети.

— Ярко запомнилась картина, когда я работала в магазине деликатесов. Пришла мама с мальчиком, и вот он прямо кричал на весь магазин: «Мама, у нее нет руки! Мама, у нее нет руки!» Он вообще не замолкал. Я даже расплакалась. Мать не реагировала. Как будто бы он вообще ничего не говорит. Видимо, ей просто стыдно было и она даже не знала, как его успокоить, — вспоминает девушка.

«Здравствуйте! Где протез взяли?»

Бионический протез появился у Арины в декабре. В начале 2023-го она ездила в Москву делать слепок и снимать мерки. Его стоимость, по словам девушки, больше двух миллионов рублей. Конечно, у простой девчонки из Читы таких денег не было, так что протез она оформила через субсидию.

— Как-то раз зашла девочка в магазин. Я увидела, что у нее бионический протез. А я с детства мечтала, видела в интернете, натыкалась на фирму американскую. Даже связывалась с их амбассадором, писала ему на ломаном английском через переводчик, но они не работали по России. Так вот девочка заходит с бионическим протезом. И мне нравится, что он бросается в глаза своей роботизированностью. И я открытый человек, подхожу сразу к ней: «Здравствуйте!» Показываю ей руки и такая: «Где протез взяли?» И она мне рассказала про компанию «Моторика». Я им написала. Мне сказали, что нужно будет для того, чтобы это всё было по субсидии, — говорит девушка.

Протез нужно заряжать, он настраивается с помощью приложения на телефоне, там же можно отрегулировать жесты. Кроме того, Арина выбрала яркий дизайн — черный с красной сколопендрой.

— Я бы не сказала, что сейчас вообще кто-то замечает. Потому что со стороны, когда ты идешь в куртке, кажется, что это рука в перчатке. Летом будет, конечно, заметнее, — замечает Арина.

Сейчас много времени девушка уделяет работе и планирует искать что-то новое. В свободное время рукодельничает — умеет вязать крючком и спицами, шить так, что не отличишь от машинной строчки, любит коньки, иногда катается на сноуборде и несколько месяцев ходила в зал тягать железо.

— Я хочу найти работу, где буду гармонично смотреться с протезом. Он классно смотрится на фотках. Вот я думаю, что было бы неплохо в модельном бизнесе. Я не знаю, подхожу ли я под критерии модели опять-таки. Ну сейчас время такое, что параметры не особо важны, — считает девушка.

Арина — очень яркая. Узнать ее можно не только по длинным волосам и крутому протезу, но и по броскому маникюру. Девушка носит длинные ногти — 2–3 сантиметра свободного края. И ей с ними вообще не сложно.

— Мне даже чаще задают вопросы — как-то живешь с такими ногтями, чем как ты живешь без руки. У меня, допустим, в троллейбусе часто спрашивают: «Девушка, вам удобно с такими ногтями?» Показываю руку, говорю: «Я без руки 22 года живу, думаете, с ногтями не справлюсь?»

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15.01.2024