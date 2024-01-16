“Хорошо ладим”. Трамп вновь пообещал быстро завершить украинский конфликт

Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз пообещал быстро урегулировать украинский конфликт в случае победы на выборах в ноябре благодаря хорошим отношениям с российским лидером Владимиром Путиным.«

"Мы хорошо ладим с Путиным, это не плохо, это хорошо… Я знаю Путина очень хорошо, я знаю (Владимира) Зеленского очень хорошо. Мы свяжем их. Мы решим это (конфликт, – ред.) очень быстро. Этого не должно было быть и этого бы не было, но теперь это случилось в больших масштабах, чем люди осознают… Мы остановим это, потому что это печально, это не должно было начинаться", – цитирует Трампа РИА Новости.

Трамп с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, набрав 51% голосов. На втором месте – губернатор Флориды Рон Десантис с 21,3% голосов, тройку замыкает экс-постпред США при ООН Никки Хейли с 19,1% голосов. Четвертый претендент, бизнесмен Вивек Рамасвами, заявил, что прекращает свою кампанию, выражает поддержку Дональду Трампу и сделает все, чтобы тот стал следующим президентом США.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог, американист Владимир Можегов объяснил, что значит для Трампа победа в Айове.

Взято отсюда.