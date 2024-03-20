“Хватается за соломинку”: ЕС начал выплаты Киеву из нового фонда

Еврокомиссия перевела первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи Евросоюза Украине, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

“Еврокомиссия только что выплатила 4,5 миллиарда евро из 50 миллиардов Фонда для Украины”, – сказала фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Брюсселе.

Европейский совет 1 февраля принял решение о создании фонда финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов. Финансирование будет согласовываться и утверждаться ежегодно.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что для украинского бюджета эта помощь будет явно недостаточной.«”О бюджете киевского режима говорить вообще не приходится. Понятно, что дополнительных расходов в условиях военного положения и продолжения боевых действий достаточно много. А вот доходная часть бюджета – это сплошное латание дыр… Положение или патовое, или это состояние цугцванга, когда любое действие приводит к осложнению ситуацию. Выделенный Евросоюзом транш не повлияет ни на курс гривны, ни на уровень инфляции, на Украине в любом случае все управляется в ручном режиме, ни о каких рыночных механизмах речь даже в принципе не идет. И любые деньги для Украины – это просто спасительная соломинка, за которую Зеленский хватается”, – сказал доктор политических наук.

Самостоятельно зарабатывать деньги у Украины получается все хуже, продолжил он.«”Денег взять негде: предприятия лежат, агропромышленный комплекс тоже подвержен серьезному негативному влиянию… Евросоюз принял решение о продлении режима беспошлинного ввоза зерна (с Украины), но нужно понимать, что Украина торгует не с Европейским союзом, а с каждой европейской страной в отдельности. А, например, в такой стране как Польша украинское зерно на границе просто вываливают на землю, не давая ввезти его вглубь страны или провезти транзитом. Поэтому объемы украинской сельхозпродукции в Европе сейчас минимизированы – и где взять деньги?” – добавил Александр Гусев.

В среду совет Европейского союза и Европарламент согласовали предложение о продлении на один год, до 5 июня 2025 года беспошлинного импорта товаров с Украины. В предложение была добавлена возможность экстренного прекращения ввоза в ЕС ряда видов сельхозпродукции.

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