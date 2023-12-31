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Худший исход для Украины. В США оценили ситуацию на Запорожье

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Худший исход для Украины. В США оценили ситуацию на Запорожье

Мощь российской артиллерии и авиации может “обрушить” фронт в Запорожской области, пишет американский журнал Forbes.«”Худшим исходом для Украины будет российский прорыв на юге. Если им удастся продвинуться <…> хотя бы на один-полтора километра, ситуация к востоку и юго-востоку для украинцев резко ухудшится”, – приводит РИА Новости фрагмент статьи.

Автор статьи отмечает, что Россия превосходит Украину в артиллерии и авиации, что позволяет ей успешно вести боевые действия и уничтожать подразделения противника на Запорожье.

Кроме того, ситуацию для украинской армии усугубляет снятие с этого направления одного из самых боеспособных соединений ВСУ – 47-й механизированной бригады, добавляет URA.ru.

Радио Sputnik писало, что в Киеве заявили о попадании ВС России по одному из мощнейших предприятий Украины.

Взято отсюда.

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