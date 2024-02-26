И что в итоге? Военный эксперт о возможной передаче Киеву Mirage 2000

Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает с Францией возможность передачи Киеву боевых самолетов Mirage 2000.

“Да, мы говорим об истребителях”, – ответил он на вопрос французского телеканалаLCI, считает ли он, что Париж поставит Киеву истребители Mirage 2000.

Французская телекомпания TF1 в связи с этим напоминает, что Париж до сих пор исключал поставку истребителей-бомбардировщиков Mirage 2000D Украине, указывая на сложности в техобслуживании, а также на необходимость подготовки пилотов в течение как минимум восьми месяцев.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию Le Point ранее также призывал не верить слухам о возможной передаче Киеву Mirage 2000D.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин полагает, что к словам Зеленского, который опроверг ранее сделанные заявления Киева и Парижа, не стоит относиться серьезно.«”Дело в том, что сам Зеленский часто говорит “да” и “нет” по одному и тому же поводу в один и тот же день. Относиться к этому клоуну серьезно нельзя – он должен ежедневно три-четыре раза производить какой-то информационный повод, чтобы о нем не забывали”, – сказал военный эксперт в эфире радио Sputnik.

Он выразил сомнение в том, что Франция поставит истребители Украине.«”Вряд ли Франция это сделает, как, впрочем, и другие страны, которые говорили о возможной передаче или продаже (истребителей Киеву). Смысла в этом нет, как и возможностей таких нет… Я не очень понимаю, как будут учиться летчики для Mirage’а. Они для F-16 готовили несколько человек, подготовка, судя по всему, до сих пор не закончена. А обслуживающего персонала нужно раз в 20–30 больше на один самолет, чем собственно пилотов. Очень много технических и других вопросов”, – пояснил Подберезкин.

Если эти вопросы удастся решить и западные боевые самолеты все же будут поставлены Украине, это ничего не изменит, продолжил он.«”Что будет в итоге? Ну, предположим, поставят они звено или эскадрилью, которые все равно будут сбиты. Потому что те системы ПВО большой дальности, которые есть у России, не позволят им работать в этом небе. Сейчас небо фактически закрыто, очень немногие самолеты украинской авиации поднимаются в воздух, а когда они появляются, их очень быстро уничтожают… Поэтому появление там нескольких Mirage’ей ничего не будет значить”, – подытожил Алексей Подберезкин.

Ранее Нидерланды и Дания первыми выразили готовность передать Киеву американские истребители F-16. На прошлой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что первые F-16 могут быть переданы ВСУ до лета. Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые F-16 в 2024 году.

Взято отсюда.