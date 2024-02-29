“И при этом кричат”. Бред Европы о намерениях России

На Западе заявляют, что Россия якобы планирует напасть на Европу –это бред, заявил президент РФ Владимир Путин.

“Без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Ну просто, мы же с вами понимаем, несут бред просто какой-то, а при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны”, – сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

В эфире радио Sputnik главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов напомнил, что на днях президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки в будущем войск стран Евросоюза на Украину.«”Заявляют, что обсуждают вопрос об отправке войск, насколько я понимаю, пока эту идею открыто поддержала только эстонский премьер Кайя Каллас. Но само по себе это показательно: получается, это они собираются напасть… И при этом кричат о том, что это у нас есть такое намерение. Наш президент уже неоднократно объяснял, в чем суть конфликта на Украине, почему в результате позиции и провокационных действий Запада он пришел в такое состояние. При чем здесь страны Прибалтики и вообще Европа? Любые возможные действия с нашей стороны могут носить лишь оборонительный характер. Можно только надеяться, что до этого не дойдет, потому что это может привести к катастрофическим последствиям, о которых президент также упомянул. Поэтому будем надеяться, что придет отрезвление”, – сказал Антон Гришанов.

Макрон в ходе выступления в Париже на конференции по поддержке Украины не исключил отправки в будущем сухопутных войск стран ЕС в зону боевых действий. Он уточнил, что пока консенсуса среди европейских стран по этому поводу нет. Со своей стороны, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил по итогам встречи, что ни НАТО, ни страны ЕС не будут отправлять сухопутные войска на Украину.

Взято отсюда.