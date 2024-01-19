И как государство сможет распоряжаться вашими данными

Как только у большей части россиян появился интернет, пользователи узнали волшебное слово «IP». Посчитав, что это такой ключ, который откроет доступ к местоположению любого человека, юзеры (обычно не достигшие совершеннолетия) начали грозить своим обидчикам: «я тебя по IP вычислю». Прошли годы, и Роскомнадзор, кажется, собрался воплотить подобные угрозы в жизнь. В ведомстве намерены собрать в единую базу информацию о месте нахождения всех российских пользователей. Объясняют это защитой, требованиями безопасности, борьбой с иностранными хакерами. Но есть и другие мнения. Так чего хочет РКН, есть ли у него право собирать такие данные и почему планам ведомства, скорее всего, не суждено сбыться?

Чего хочет Роскомнадзор

Роскомнадзор хочет, чтобы уже с этого года все провайдеры начали передавать ведомству информацию о своих клиентах. Для этого РКН предложил внести поправки в приказ, устанавливающий порядок предоставления информации о пользователях. Сейчас документ проходит общественное обсуждение, которое должно завершиться 2 февраля, а вступить в силу, по ожиданиям авторов приказа, изменения должны с 1 сентября 2024 года. С этого дня Роскомнадзор собирается обязать операторов связи делиться с регулятором сведениями о сетевых адресах, которые используют их клиенты, включая геолокацию этих адресов. Для их хранения создадут единую систему учета — GeolP.

— Одной из ключевых задач GeoIP является формирование доверенной базы данных с информацией о геолокации IP-адресов субъектов Российской Федерации, — заявили в Роскомнадзоре.

В Роскомнадзоре необходимость изменений объяснили защитой от иностранных DDoS-атак.

— Большинство DDoS-атак происходят из-за границы, поэтому для противодействия им операторы связи и владельцы интернет-ресурсов формируют списки доступа на основе страновой принадлежности IP-сетей, — заявили в пресс-службе Роскомнадзора, — Чаще всего сведения берут из общедоступных международных информационных сервисов, где может содержаться недостоверная информация.

DDoS-атака — попытка заблокировать работу сайта с помощью подачи большого количества запросов, которые превышают пропускную способность сети.

К чему могут привести поправки

Обоснование Роскомнадзора звучит стройно и логично, но не убеждает некоторых экспертов. Например, президент Ассоциации операторов кабельного телевидения «Макател» Алексей Амелькин в разговоре с Forbes заявил, что таким образом РКН намерен ужесточить контроль за российским интернетом: якобы с помощью поправок в приказ ведомство может забрать себе функции главного маршрутизатора IP-адресов в России.

Сегодня все IP-адреса в России выделяет мировой интернет-регистратор RIPE NSS, который находится в Нидерландах. Вполне возможно, что Роскомнадзор хочет забрать функции маршрутизации IP-адресов в России себе, что позволит ему эффективнее контролировать доступ российских пользователей во Всемирную сеть.

Также есть версия, что Роскомнадзор хочет получать от операторов геолокацию клиентов операторов, чтобы упростить жизнь силовикам: по мнению создателя проекта о блокировках «Эшер II» Филиппа Кулина, зная IP-адрес, полиции будет проще проводить следственные действия и изымать оборудование.

О чём говорить можно с уверенностью, так это о том, что после вступления приказа в силу Роскомнадзор начнет собирать информацию о местонахождении всех пользователей операторов связи. Как нам рассказали в пресс-службе Роскомнадзора, именно информация о геолокации каждого IP-адреса в России будет находиться в системе GeoIP.

— Одной из ключевых задач GeoIP является формирование доверенной базы данных с информацией о геолокации IP-адресов субъектов Российской Федерации, — заявили в Роскомнадзоре.

У кого будет доступ к единой системе учета

В Роскомнадзоре рассказывают, что доступ к собранной информации получат операторы связи и владельцы ресурсов.

— Эти сведения будут проверяться и регулярно обновляться. В результате конечный файл с информацией о географическом распределении будет доступен для скачивания в удобном формате операторам связи и владельцам ресурсов, которые смогут использовать его в своей работе, — рассказали нам в пресс-службе ведомства.

Вместе с доступом к информации о пользователях у Роскомнадзора по идее должны появиться и обязанности. Как минимум, обязанности защищать полученные данные.

— Роскомнадзор как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных обязан обеспечить конфиденциальность персональных данных пользователей, — рассказал нам юрист компании «Бенефактум» Данила Ахметов.

В законе нет такого понятия, как IP-адрес, однако в судебной практике его неоднократно признавали персональными данными.

Юрист также добавил, что право следить за месторасположением человека у госорганов есть, «вычислять по IP» власти могут в связи с расследуемым уголовным делом или находящимся в производстве административным правонарушением, а также во время проверки зарегистрированных заявлений о преступлениях.

— Когда идет расследование, и оператор, и РКН, конечно, будут обязаны предоставить данные о географическом местоположении использования IP-адресов, — заявил Данила Ахметов.

Насколько осуществим план РКН

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, при составлении своей базы данных Роскомнадзор может столкнуться с проблемой — отыскать тех, кто не хочет показывать свое местоположение, вряд ли получится.

— На сегодняшний день IP-адреса могут быть подменены. Если вы используете прокси или VPN, увидеть ваш IP-адрес невозможно, — заявил Эльдар Муртазин. — И на сегодняшний день большая часть людей так или иначе, вольно или невольно, не использует постоянный IP-адрес.

По словам эксперта, если человек скрывается или хотя бы соблюдает минимальную цифровую гигиену, найти его через IP-адрес невозможно. Особенно в сегодняшней международной обстановке.

— Это возможно сделать в одном случае — если все операторы, не только российские, сотрудничают и передают друг другу данные, — рассказал Эльдар Муртазин. — Учитывая, что международное сотрудничество сегодня сведено к нулю, говорить о такой возможности нельзя.

Эльдар Муртазин также подчеркнул, что для вычисления человека по IP-адресу нужно использовать целый комплекс средств, которых нет у Роскомнадзора.

— Тем не менее государство обладает подобными возможностями, но Роскомнадзор их не имеет, — заключил Эльдар Муртазин. — И они хотят, видимо, получить в каком-то виде возможность хоть что-то делать.

Взято Источник

19.01.2024