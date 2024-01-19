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“Я боюсь умереть”. Украинцы в ужасе от нового закона о мобилизации

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"Я боюсь умереть". Украинцы в ужасе от нового закона о мобилизации

Украинцы серьезно обеспокоены снижением призывного возраста до 25 лет, пишет NRK.«”Я боюсь умереть. Меня берет страх от одной лишь мысли, что я окажусь на передовой. Психологически становится очень тяжело”, – сказал украинец Сергей (имя изменено).

Как пишет издание, сегодня в рядах украинской армии служит около 850 тысяч человек. По подсчетам американских источников, за два года боевых действий на фронте погибли 70 тысяч, 120 тысяч военнослужащих получили ранения.

При этом многие из тех, кто пошел на фронт в 2022 году добровольцем, совершено измотаны, а средний возраст военнослужащих ВСУ уже превысил 40 лет. Из-за этого власти Украины обсуждают снижение возраста призыва с 27 до 25 лет.«”Тревожно ли мне? Еще бы! Всем сейчас тревожно”, – заключил Сергей.

Ранее сообщалось, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховой радой и отправлен на доработку в связи с рядом пунктов, нарушающих права человека.

Радио Sputnik сообщало, что в Киеве признали невозможной принудительную мобилизацию украинских беженцев.

Взято отсюда.

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