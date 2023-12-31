Репортаж из интерната, где воспитанники живут без пап и мам

Новый год принято считать главным семейным праздником. Совместная поездка или тосты за праздничным столом перед телевизором, подарки, яркие фейерверки, ожидание встречи с Дедом Морозом — именно таким бывает Новый год у ребенка, у которого есть семья.

А как дети, которые лишены возможности жить со своими родителями, встречают самый волшебный праздник года?

Детдом имени Винокуровой в Ярославле открыл свои двери для корреспондента 76.RU. Мы пообщались с воспитанниками и посмотрели, как там проходит Новый год. Ждут ли местные дети чуда и дорогих подарков от Деда Мороза?

«Когда вырасту, хочу стать учителем»

Здание детского дома выделяется на фоне соседних панельных домов. Фасад украшен мигающими огоньками, на крыльце — тряпичные фигуры снеговика и Деда Мороза. Сразу видно: для обитателей детдома пытаются создать атмосферу праздника.

Внутри все кипит: кто-то только вернулся с занятий в школе, некоторые готовятся к новогоднему концерту. От детского гама не спрятаться.

— Вася, скорее оставляй вещи в комнате и спускайся на репетицию, тебя уже преподаватель ждет, — поторопила одну из воспитанниц директор детского дома Татьяна Морозова.

10-летняя Василиса попала в детский дом весной 2023 года. Выступления она ждет с нетерпением: это будет первый выход на сцену после долгого перерыва.

— Начала заниматься художественной гимнастикой, когда еще жила в другом городе, — Вася сделала паузу. — С семьей. В первый раз меня мама отвела на занятие. Мне сразу понравилось.

О родителях девочка говорит отстраненно. Василиса вскользь упомянула, что ждет возвращения в родной дом, пока разминалась перед репетицией танцевального номера.

— Когда я в первый раз приехала в детский дом, мне было стеснительно, местами страшно. Но потом стала больше общаться с ребятами в группе, почувствовала, что все здесь дружелюбные, — вспоминает первые дни после переезда Вася. — Сейчас мне здесь хорошо. Я хожу на разные кружки, занимаюсь гимнастикой. Больше всего люблю рисовать с Галиной Михайловной [преподавательница по технологии]. Даже на Новый год попросила у Деда Мороза органайзер для карандашей. Играю на бубне, пою. Когда вырасту, хочу стать или воспитателем, или учителем.

— Вася, чтобы давать концерты, нужно больше тренироваться. Иди, — позвала девочку тренер. — Еще раз прогоним номер.

Подготовка к Новому году в детском доме началась еще в ноябре. Декабрь — один из самых эмоциональных месяцев в году для детей. Перед праздниками к ребятам то и дело заходят аниматоры, а благотворители устраивают выезды и экскурсии. Директор приюта Татьяна Морозова видит свою миссию в том, чтобы дети почувствовали семейную атмосферу праздника, будучи за сотни километров от родных.

— Накануне праздника начнем варить овощи, делать нарезку на стол. Обязательно они будут участвовать во всех подготовительных работах. Часов в 9 вечера накроем на стол в телевизионной и сядем отмечать. Как только пройдет бой курантов, все пойдем на танцпол. Для детей в новогоднюю ночь будет организована дискотека, несмотря на положенный по графику отбой, — улыбнулась директор. — Правила для того и существуют, чтобы их нарушать.

Первого января дети будут отдыхать, а второго числа часть ребят отправятся в лагеря «Высоковский бор» и «Каникулы со смыслом».

«Я сидел в комнате и никуда не выходил»

На наш разговор о подготовке к Новому году прибежал мальчик в объемной кофте на молнии — зипке — как принято назвать их среди подростков. Это 13-летний Дима. На кофту мальчик надел ветровку с гигантскими логотипом NORTH FACE X SUPREME. На шее — толстая цепь, как принято у реперов.

О возвращении домой 13-летний школьник, по его словам, даже не думает:

— Мне здесь понравилось. Я бы не хотел возвращаться в семью. Здесь классно, каждый раз мероприятия интересные, подарки дарят.

В преддверии Нового года все ребята писали письма Деду Морозу. Загадывают разное: кто-то гирлянду и пазлы, кто-то подарки посерьезнее, к примеру музыкальную колонку. Мечты исполняют спонсоры и благотворители. Дима попросил у дедушки новый телефон, на рынке цена около 60 тысяч рублей.

— Хотел бы получить в подарок новый телефон, старый разбился. Хотел бы айфон какой-нибудь, но не 15-й, он мне не очень. Лучше 13-й.

«Думал: “Куда я еду?”»

Всё это время за стенкой от нас, в актовом зале, 17-летний Ваня играл на гитаре. В помещении — пушистая елка, на стенах — бумажные снежинки. Их загодя вырезали сами воспитанники детского дома.

— Мы сами всё украшали, — гордо заявил Ваня. Рослый подросток в одиночестве прогонял музыкальную программу для концерта.

Ваня живет в детском доме с 2022 года. О переезде рассказывает с грустью:

— Я здесь с 22 февраля 2022 года. Когда меня забрали, я думал: «Куда я еду?» Когда попал сюда, не мог разобраться, что где находится. Будто в лабиринте нахожусь, так как большое здание. В первое время немного стрессовал, но потом привык. Чуть позже появились друзья, с кем можно пообщаться, погонять футбол, побороться.

Ваня с неохотой вспоминает родителей. Сказал только, что дома только и мог мечтать о занятиях музыкой. Осуществить их получилось только тут — в детдоме. За пару лет освоил два инструмента: гитару и пианино.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяМузыкой Ваня начал заниматься после переезда в детский дом

Видео: Кристина Геворкян / 76.RU

Сейчас главная мечта Вани — карьера сольного музыканта.

— Загадаю на Новый год, чтобы лучше получалось на гитаре играть, начались концерты. Хочу, чтобы люди массово слушали мою музыку. Хочу давать концерты перед большой аудиторией. Такой большой, чтобы волнение захватывало разум перед выступлением. Из конкретных планов на следующий год — выучить больше песен и начать выступать на улице, чтобы люди меня слушали.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяВаня слушает в основном современную музыку. В последнее время ему больше нравится исполнитель Фогель, чьи песни он знает наизусть

Видео: Кристина Геворкян / 76.RU

Новый год Ваня ждет. Но не из-за подарков или чуда, в котором разуверился еще в детстве. Мальчик хочет к семье, к маме. 31 декабря он встретит в детдоме, а после — отправится к родным.

— Даже если я загадаю на Новый год вернуться в семью, это всё равно не исполнится, — отвел глаза Ваня. — А смысл, мне скоро исполнится 17, и, останется еще год здесь быть.

Взято Источник

31.12.2023