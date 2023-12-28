Проверьте, получится ли у вас добиться справедливости

Бывает такое состояние, когда буквально всё вокруг раздражают. Иногда в этом случае нужно просто выспаться, а иногда — сходить к врачу, раздражительность может быть симптомом болезней. Но если причина раздражения объективна — мириться с ней не нужно, нужно разбираться. Что вас бесит сегодня — шумные соседи, несправедливый начальник или опоздавший автобус? Мы собрали этот тест, чтобы проверить, сможете ли вы найти на них управу (и подсказать, где ее искать). Рассмотрим девять ситуаций и попробуем угадать, куда жаловаться на их виновников.

Взято Источник

29.12.2023