Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, заявив, что Вашингтон “не отступит и не прогнется” в конфликте на Украине.

Байден в очередной раз призвал парламент представить ему на подпись двухпартийный законопроект о национальной безопасности, предусматривающий оказание помощи Киеву. Конгресс с осени 2023 года не может согласовать упомянутый документ.«

"Я обращаюсь к конгрессу: мы должны противостоять Путину. <…> За нами наблюдает сама история. Если США отступят, это поставит под угрозу Украину, Европу, свободный мир, мотивировав тех, кто желает нам зла. Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим и не прогнемся. Я не прогнусь", – заявил глава Белого дома.

Президент США подчеркнул, что выступает против того, чтобы задействовать американские войска в конфликте на Украине. «

"Они (в Киеве, – ред.) не просят американских солдат. На самом деле американские солдаты не будут (участвовать, – ред.) в конфликте на Украине, я решительно настроен продолжать (политику США в отношении ситуации, – ред.) в том же духе", – добавил Байден.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщило, что Байден продлил введенный в связи с событиями на Украине режим ЧС в Соединенных Штатах.

Взято отсюда.