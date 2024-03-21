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“Я не слуга никому”. Вучич ответил на вопрос о поздравлении Путину

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"Я не слуга никому". Вучич ответил на вопрос о поздравлении Путину

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ.

На саммите по атомной энергетике в Брюсселе журналисты задали ему вопрос о поздравлении Путину, которое сербский лидер 19 марта передал через посла РФ Александра Боцан-Харченко.«”Я – президент республики, веду себя в соответствии с нормами международного права, уважая другие страны, и буду поздравлять кого захочу в наилучших интересах Республики Сербии, всегда защищая ее интересы. Это – моя работа и я продолжу ее делать, я не слуга никому, больше всего в мире люблю свою страну и веду себя как самостоятельный президент независимой страны”, – приводит ответ Вучича РИА Новости.

Он также сообщил, что в кулуарах саммита поговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном “по всем геополитическим вопросам, об Украине, нашем двустороннем сотрудничестве”. Также обсуждался планируемый визит президента Франции в Сербию и поездка Вучича в Париж, которая должна состояться до этого.

Радио Sputnik ранее рассказало, чье поздравление в адрес Путина в Хорватии назвали “одним из крупнейших провалов Запада”.

Взято отсюда.

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