Япония расширила список товаров, которые запрещено экспортировать в РФ

Токио расширил перечень товаров, которые запрещено экспортировать в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Речь идет о дополнениях к списку ограничительных мер, введенных ранее странами G7 в отношении РФ, поясняет агентство.

Отмечается, что ранее в списке было пять категорий товаров: детали для интегральных схем; оборудование для систем связи; диоды, транзисторы и цифровые камеры; оптическое оборудование; детали для проектирования и производства полупроводников.

Теперь власти Японии дополнили документ шестым разделом, в котором названы разные виды станков с числовым программным управлением (ЧПУ), а также детали к ним, пишет агентство.«

"При сотрудничестве ведущих стран, включая нашу страну, по результатам анализа и определения деталей, использовавшихся в российском оружии, которое было применено на Украине, мы обнародуем список товаров. Эти товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки (выделено красным как добавленное 22 февраля 2024 года, – ред.) для их разработки и производства, и подпадают под действие мер по запрету экспорта в Россию", – цитирует РИА Новости публикацию Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин прокомментировал нежелание Японии оказывать Украине военную помощь.

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