Расчет украинского руководства на то, что страны Запада будут Киеву во всем помогать – странная, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik публицист, писатель Дмитрий Пучков.

Великобритания в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности обязалась поддерживать Украину в течение последующих 10 лет.

“Великобритания продолжит поддержку Украины в течение 10-летнего срока этого соглашения”, – сказано в документе, подписанном в Киеве британским премьером Риши Сунаком и Владимиром Зеленским.

Соглашение подразумевает сотрудничество Киева и Лондона в военной сфере, Великобритания будет оказывать Украине консультации и поможет в развитии современных ВС.

Также Сунак объявил в Киеве о выделении Украине пакета помощи на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,2 миллиарда долларов).«”Если я правильно помню, когда Сунак приезжал в прошлый раз (в ноябре 2022 года, – ред.), он привозил системы ПВО и ракеты к ним для того, чтобы закрыть воздушное пространство над Украиной. В этот раз он привез пару гнилых автобусов и обещания дать два с половиной миллиарда. Пообещал – это еще не значит, что выдал… Сама украинская ставка на то, что “сейчас мы начнем боевые действия, а пацаны из-за океана будут давать нам деньги и оружие” – странная… Если у вас нет своего, нельзя рассчитывать на чужие обещания, которые хочу выполняю, не хочу не выполняю. А если скажут: больше не могу, изо всех старался, но больше не могу – и дальше что? А сотни тысяч убитых – они за что умерли? Ни за что. Потому что идиоты, стоящие во главе страны, сделали такой интересный выбор, что им будут с Запада помогать. Ну, посмотрите, как вам будут помогать”, – сказал Дмитрий Пучков в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

В ноябре 2022 года Риши Сунак посетил Киев, в ходе визита он заявил, что Великобритания окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, в частности, выделит 125 зенитных орудий. Британский премьер также подтвердил готовность продолжать финансовую поддержку.

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Взято отсюда.