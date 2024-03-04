“Идут большие волны”. Как в ФРГ объясняют утечку из бундесвера

Называя публикацию беседы представителей немецкой армии “дезинформацией”, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус противоречит выводам собственного ведомства, отметил писатель, журналист Игорь Мальцев.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших план нанесения ударов по Крымскому мосту.«”Круги идут широкие и даже большие волны, их пытаются как-то минимизировать, причем с помощью совершенно тупых манипуляций в прессе. Все ждали, когда выступит верховный главнокомандующий ФРГ, а в мирное время им является глава Минобороны Писториус. Он все-таки выступил, и все, что он смог сказать – что эти публикации, которые, кстати, были запрещены к прослушиванию на территории Германии, только из-под VPN – что это спецоперация, дезинформация и “нас не запугать”. При этом бундесвер буквально сразу признал аутентичность текста. Получается, со слов Писториуса, что теперь публикация аутентичного текста является “дезинформацией””, – сказал Игорь Мальцев в эфире радио Sputnik.

Ведущие немецкие СМИ пытаются представить дело так, что в записанном разговоре речь якобы не шла о конкретных планах, но это опровергается самим текстом беседы, продолжил он.«”В Германии выражают недовольство самой утечкой, а не тем, что именно утекло. То есть там не обсуждается совершенно невероятный факт, который был немыслим еще три-четыре года назад, а тридцать лет назад – и подавно, что высокопоставленные офицеры обсуждают мало того что варианты поставок, логистики, управления, обучения, но и оружия, которое достает до Москвы. И они понимают, что именно обсуждают. Основные тезисы, которые качают мейнстримовые немецкие СМИ, заключаются в том, что это просто обсуждение, а не планирование. Но ведь они (участники записанной беседы, – ред.) постоянно возвращаются к мысли о том, как это скрыть”, – добавил писатель.

Программу с участием Игоря Мальцева слушайте здесь. Итоги. ВечерОтрицание Германии, дальнобойные ракеты для Киева и визит главы МАГАТЭ19:04

Взято отсюда.