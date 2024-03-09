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“Играешь жизнями”. В Сети обругали “благодарную англичанам” жену Зеленского

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"Играешь жизнями". В Сети обругали "благодарную англичанам" жену Зеленского

Елена Зеленская

Пользователи соцсети X раскритиковали публикацию супруги Владимира Зеленского Елены, в которой она выразила благодарность англичанам “за веру в победу Украины” и поддержку страны.«”Пора уже прекратить эти убийства. Начните переговоры, пока не стало еще хуже”, – написал Watch More TV.«

"Ты и твой фальшивый муж преступники, и твой день настанет! Люди видят тебя насквозь! Если бы вы испытывали чувство долга по отношению к украинцам, вы бы сразу начали мирные переговоры. Но нет, вы лучше вытянете из стран больше денег и подвергнете нас риску мировой войны", поделился мнением Cockatoo.

«

"Ты все играешься, пока люди умирают каждый день. Вместо того чтобы начать переговоры, ты продолжаешь нести чепуху, …все играешь жизнями своих граждан", высказался chibuzor chibuzor.

Радио Sputnik также писало, что во Франции призвали к отставке президента страны “украинофила” Эммануэля Макрона.

Взято отсюда.

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