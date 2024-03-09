Елена Зеленская

Пользователи соцсети X раскритиковали публикацию супруги Владимира Зеленского Елены, в которой она выразила благодарность англичанам “за веру в победу Украины” и поддержку страны.«”Пора уже прекратить эти убийства. Начните переговоры, пока не стало еще хуже”, – написал Watch More TV.«

"Ты и твой фальшивый муж – преступники, и твой день настанет! Люди видят тебя насквозь! Если бы вы испытывали чувство долга по отношению к украинцам, вы бы сразу начали мирные переговоры. Но нет, вы лучше вытянете из стран больше денег и подвергнете нас риску мировой войны", – поделился мнением Cockatoo.

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"Ты все играешься, пока люди умирают каждый день. Вместо того чтобы начать переговоры, ты продолжаешь нести чепуху, …все играешь жизнями своих граждан", – высказался chibuzor chibuzor.

Радио Sputnik также писало, что во Франции призвали к отставке президента страны “украинофила” Эммануэля Макрона.

Взято отсюда.