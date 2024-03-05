Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) с недоверием отнеслись к словам премьер-министра Ирландии Лео Варадкара о том, что он якобы “раскусил” их в ходе розыгрыша, но решил подыграть, а позднее его офис улучшил защиту от пранков.

В ходе пранка в декабре глава ирландского кабмина не смог объяснить, почему, по его мнению, Косово имеет право на самоопределение, а Крым – нет.«

"Слова на ветер для аудитории, что "у нас все хорошо, мы улучшаем свою политику безопасности". Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут", – сказал Вован РИА Новости на полях Всемирного фестиваля молодежи.

По его мнению, процедуры в отношении звонков изменить вряд ли возможно, так как они существуют на протяжении десятилетий.«”Просто это ошибки, непрофессионализм сотрудников, в том числе глав государств. Лучше всего, если они хотят что-то изменить, то пусть человек, который стал жертвой пранка, уйдет в отставку. Самый лучший способ стать примером, как исключить себя из жертв”, – предложил пранкер.

Вован также иронически прокомментировал утверждение Варадкара о том, что он в ходе беседы якобы сразу заподозрил неладное, но “подыграл” пранкерам, при этом давая осторожные ответы на их вопросы.«”Прекрасно, что у премьера есть столько времени, целый час, чтобы подыгрывать нам. Очень игривый, как и все остальные. Может, действительно премьеру совсем заняться нечем, пусть в какую-нибудь чат-рулетку выходит и общается со всеми. Уверен, что в его стране все отлично”, – сказал пранкер.

Лексус, в свою очередь, высказал мнение, что западные политики вряд ли в ближайшее время станут “недоступными” для пранков.«”Я сомневаюсь, что это может случиться, потому что никто не может создать какую-то ультразащищенную сеть, которая универсальна. Мы так или иначе будем искать новые лазейки”, – пояснил он.

Гости фестиваля спросили пранкеров, ожидают ли те создания своеобразной “службы защиты от пранкеров”.«”Да, ожидаем. Мы сами ее возглавим. Пусть платят деньги”, – ответили Вован и Лексус.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Ранее радио Sputnik сообщало, что наемники из США в беседе с Вованом и Лексусом назвали самую большую проблему ВСУ.

Взято отсюда.