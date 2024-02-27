Не нужно верить Киеву и руководству ВСУ, жалующимся на нехватку оружия и боеприпасов, уверен военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Российские войска за неделю освободили населенные пункты Победа, Ласточкино и Северное в ДНР, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

По словам министра, ВС России после взятия авдеевского узла продолжают улучшать положение на Донецком и Купянском направлениях и занимают новые рубежи.

Мы видим, что наступление российских войск идет хорошим темпом, при этом нужно осознавать, что за каждый населенный пункт приходится упорно сражаться, указал Литовкин.«”Мы освободили ряд населенных пунктов – это большое достижение. Надо понимать, что это все сопряжено с риском, с угрозой для жизни наших военнослужащих – солдат, сержантов, офицеров… Нужно, чтобы люди понимали, что это очень трудная работа и противник у нас очень сильный, недооценивать его нельзя”, – сказал военный обозреватель в эфире радио Sputnik.

Подразделения ВСУ на всех направлениях отчаянно сражаются, продолжил Виктор Литовкин.«”Их подводят командиры, их подводит тактика, которую они используют, потому что это натовская тактика, натовские инструкции… Но не нужно ожидать, что мы теперь пойдем походным маршем – нет, это очень сложная и очень серьезная работа. Где-то украинские войска закрепятся, где-то у них очень сильные в инженерном отношении позиции, где-то послабее. Но за каждый пункт придется сражаться”, – подчеркнул военный обозреватель.

По его словам, не нужно всерьез воспринимать жалобы Киева на нехватку оружия и боеприпасов.«”Они плачут, что у них не хватает и того, и другого, и третьего – врут они на каждом шагу, всё у них есть. Потому что с нами воюет не Украина, с нами на земле Украины и жизнями украинского народа воюют НАТО и Соединенные Штаты. Задача, которую Соединенные Штаты ставят на Украине – как можно больше ослабить Россию”, – добавил Виктор Литовкин.Итоги. ВечерУльтиматум Киева, европейские военные на Украине и российский ВВПВчера, 18:04

Взято отсюда.