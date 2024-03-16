реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Их у россиян немерено”. ВСУ предупредили об опасности российских снарядов

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Их у россиян немерено". ВСУ предупредили об опасности российских снарядов

Кадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК)

Новейшие планирующие авиабомбы, которые использует российская армия, представляют опасность для укрепрайонов ВСУ, заявил украинский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу “Прямой”.«”Россияне освоили производство планирующих авиабомб. Я уже говорил неоднократно, что они не будут стоять на месте и их военно-промышленный комплекс очень мощный, нам надо с этим считаться”, – цитирует Лапина РИА Новости.

Украинский политик отметил, что по тактико-техническим характеристикам новый вид вооружения превосходит предшествующие образцы, благодаря чему с его помощью моно повысить эффективность уничтожения укрепрайонов противника.«”Это очень плохая история, потому что авиационная бомба – это авиационная бомба. Их у россиян немерено”, – заключил Лапин.

ВКС России активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Экипажи боевых самолетов получили возможность наносить удары по фортификациям, находясь вне зоны досягаемости зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

Радио Sputnik также писало, что во Франции пришли в ужас после оценки действия “незаметной” российской бомбы.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Расти, город. В Барнауле планируют застраивать жильем три гигантские…

Участки скоро выставят на торги, где их смогут приобрести застройщики…

В НАТО призвали готовиться к напряженным отношениям с Россией

Замгенсека НАТО Джоанэ призвала готовиться к напряженным отношениям с Россией…

В США высказались о новых регионах России

Корреспондент Fox News Холл: Россия никогда не отдаст новые регионы…

В ЦИК оценили явку на выборах по всей России

ЦИК: явка на выборах президента России составила 55,1 % по…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp