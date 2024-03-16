Кадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК)

Новейшие планирующие авиабомбы, которые использует российская армия, представляют опасность для укрепрайонов ВСУ, заявил украинский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу “Прямой”.«”Россияне освоили производство планирующих авиабомб. Я уже говорил неоднократно, что они не будут стоять на месте и их военно-промышленный комплекс очень мощный, нам надо с этим считаться”, – цитирует Лапина РИА Новости.

Украинский политик отметил, что по тактико-техническим характеристикам новый вид вооружения превосходит предшествующие образцы, благодаря чему с его помощью моно повысить эффективность уничтожения укрепрайонов противника.«”Это очень плохая история, потому что авиационная бомба – это авиационная бомба. Их у россиян немерено”, – заключил Лапин.

ВКС России активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Экипажи боевых самолетов получили возможность наносить удары по фортификациям, находясь вне зоны досягаемости зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

Радио Sputnik также писало, что во Франции пришли в ужас после оценки действия “незаметной” российской бомбы.

Взято отсюда.