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“Именно это и произойдет”. Экс-советник ЦРУ высказался о конфликте США с РФ

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"Именно это и произойдет". Экс-советник ЦРУ высказался о конфликте США с РФ

США проиграют России в случае прямого столкновения из-за технологического отставания, считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

В интервью на YouTube-канале Judging Freedom он выразил мнение, что Россия обладает высоким потенциалом и опережает Соединенные Штаты по развитию военных технологий.«

"Если вы недооцениваете своего оппонента и думаете: "Я могу его победить", не удостоверившись, что на самом деле вам противостоит боец смешанных единоборств, выигравший десять чемпионатов, то после выхода на бой вам надерут задницу. И, честно говоря, я думаю, именно это и произойдет с США", – приводит РИА Новости слова Джонсона.

Экс-сотрудник ЦРУ также отметил, что если Вашингтон “затеет драку”, Москва “нанесет ответный удар”. Однако, по его мнению, США в этом случае уже ничего не смогут предпринять.

Радио Sputnik ранее писало, о каких “сигналах” из США предупредили Владимира Зеленского.

Взято отсюда.

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