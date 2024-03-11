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Импорт оружия в Европе вырос в два раза за пять лет, сообщает SIPRI

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Импорт оружия в Европе вырос в два раза за пять лет, сообщает SIPRI

. Европейский импорт вооружений почти удвоился, экспорт США и Франции растет, а российский экспорт резко падает, следует из данных, которые публикует Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).«

"Государства Европы почти удвоили импорт основных видов вооружений (+94%) в период с 2014–18 по 2019–23 годы. В 2019–23 годах гораздо большие объемы оружия поступили в Азию, Океанию и на Ближний Восток, где находятся девять из 10 крупнейших импортеров оружия", – говорится в отчете SIPRI.

Почти двукратный за последние пять лет рост импорта вооружений странами Европы вызван поставками на Украину, пишет институт исследований проблем мира.«

"Украина стала крупнейшим европейским импортером оружия в 2019–23 годах и четвертой по величине в мире после того, как по меньшей мере 30 государств поставили основные виды вооружений в качестве военной помощи Украине с февраля 2022 года", – указано в отчете.

Согласно документу, США увеличили свой экспорт вооружений на 17 процентов в 2019–2023 годах по сравнению с периодом с 2014 по 2018 год, в то время как российский экспорт вооружений сократился вдвое. Россия впервые оказалась третьим по величине экспортером оружия, уступив Франции, которая увеличила поставки на 47 процентов.

В отчете говорится, что если посмотреть на другие 10 крупнейших экспортеров оружия после США, Франции и России, то в двух странах экспорт увеличился, а в пяти – сократился.«”(Увеличился, – ред.) в Италии (+86%) и Южной Корее (+12%); в то время как сократился в Китае (-5,3%), в Германии (-14%), в Великобритании (-14%), в Испании (-3,3%) и в Израиле (-25%)”, – сообщается в документе.

Индия стала крупнейшим импортером оружия в мире, которая нарастила ввоз вооружений на 4,7% в 2019–2023 годах по сравнению с периодом с 2014 по 2018 год, говорится в отчете.

Ранее радио Sputnik писало о призыве ФРГ к ЕС отправлять все оружие на Украину.

Взято отсюда.

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