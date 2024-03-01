Западные интернет-пользователи социальной сети X встревожены публикацией разговора немецких офицеров о возможном ракетном ударе по Крымскому мосту, говорится в материале РИА Новости.«

"Это кого-то удивило? Эти психи терпят поражение, поэтому отчаянно пытаются попробовать любой способ навредить России", – написал один из интернет-пользователей.

“Канцлер Германии Олаф Шольц поэтому выдал секретные данные о британских военных на Украине”, – поделился мнением другой участник дискуссии.«”Еще одно доказательство того, что НАТО воюет против России. Дальнейший исход будет очень плохим”, – отметил еще один подписчик.

“Нацисты просто не могут ничего с собой поделать”, – добавили в комментариях.

Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку и аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность атаки на Крымский мост с помощью немецких крылатых ракет Taurus.

Радио Sputnik сообщило, что немцы, по мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, снова стали врагами россиян.

Взято отсюда.