Арсеналы украинских военных исчерпаны, они используют то, что у них есть, и не всегда то, что лучше всего подходит для поражения цели, пишет испанская газета El Pais.

Сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр заявил изданию, что его бригада, как и многие другие сидит на “диете боеприпасов”.«

"Их арсеналы истощены. Они воюют тем, что у них есть, и не всегда тем, что лучше всего подходит для поражения цели", – пишет El Pais со ссылкой на Александра.

Накануне радио Sputnik сообщило, что ВС России нанесли удар по ангару с авиационными боеприпасами в Харькове.

Взято отсюда.