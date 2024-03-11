Источник: бойцы элитных подразделений ВСУ обсуждают свержение Зеленского

Командиры и бойцы элитных подразделений ВСУ недовольны перестановками в военном руководстве Украины и всерьез обсуждают свержение Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Собеседник агентства рассказал, что российские специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу с названием ParaBelum. По его словам, на канал подписаны радикально настроенные бойцы элитных частей ВСУ. «

"Наши специалисты получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ, а также различных националистических батальонов. Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", – сказал агентству представитель силовых структур.

Отмечается, что военные выражают недовольство действиями Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского. К примеру, командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным “Зима” призвал подписчиков канала ParaBelum свергнуть главу киевского режима. «”Если люди не встанут на защиту (экс-главкома ВСУ Валерия, – ред.) Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский, – ред.) будет торпедировать всех… Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного!.. По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать”, – приводит агентство фрагмент голосового сообщения ВСУшника.

Радио Sputnik ранее писало, на какую ошибку Зеленского в отношениях с Россией указали в США.

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